وفاة القس توماس كانازاكي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليابان

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وفاة الأب القس توماس كانازاكي، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليابان، وأول ياباني يُرسم كاهنًا بالكنيسة القبطية.

وكان القس توماس قد سيم كاهنًا سنة ٢٠٠٤ في عهد قداسة البابا شنودة الثالث، بعدما عاش فترة في مصر التحق خلالها بالكلية الإكليريكية، وأتقن اللغتين العربية والقبطية، قبل أن يعود ليخدم وسط الأقباط والأحباش والإريتريين في اليابان.

تأسيس العمل الكنسي

وقد أثمرت خدمته المباركة في تأسيس العمل الكنسي هناك، إذ دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني أول كنيسة قبطية في اليابان، والتي بدأت الصلاة فيها منذ عام، كامتداد طبيعي لجهوده وتعبه في الخدمة.

وتقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركز الثقافي وقناة ME Sat، بخالص التعزية في نياحة الأب القس توماس كانازاكي، طالبين للرب نياحًا لروحه الطاهرة، ولأسرته وأبنائه ومحبيه تعزيات السماء.