لقاء روحي مميز يجمع أساقفة المهجر بكنيسة مارجرجس

ترأس صاحبا النيافة الحبران الجليلان الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا أنطوني أسقف إيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بهليوبوليس – مصر الجديدة، وسط حضور شعبي كبير.

أهمية السهر الروحي

وألقى نيافة الأنبا أنطوني كلمة روحية خلال القداس، تناول فيها مثل العذارى الحكيمات والجاهلات كما ورد في إنجيل قداس اليوم، مؤكدًا أهمية السهر الروحي والاستعداد الدائم.

كما عبر الحبران الجليلان عن سعادتهما بالمشاركة في خدمة الكنيسة والتقاء الشعب، مشيرين إلى أن العبادة المشتركة تُعمّق روح الشركة وتمنح المؤمنين قوة روحية متجددة في حياتهم اليومية.