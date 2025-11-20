الرعاية الصحية: مراجعة المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمراجعة المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة في 26 نوفمبر 2025.

وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور السبكي على النسخة النهائية من الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل تحديثًا شاملًا لأدلة العمل الإجرائية ومرجعيات قياس الأداء وتحديد المسئوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الحوكمة والإدارة المبنية على البيانات.

وأشار الدكتور السبكي إلى الانتهاء من إعداد 133 مؤشر أداء استراتيجي بالشراكة مع خبراء دوليين وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مؤكدًا أن هذه المؤشرات ترتبط بستة أهداف استراتيجية وتُعد خارطة طريق حديثة لتطوير منظومة الحوكمة والإدارة بالمعلومات داخل الهيئة.

وأضاف أن توحيد مؤشرات الأداء على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل يعزز العدالة ويرسخ معايير الشفافية والمحاسبية، موضحًا أن المؤشرات الجديدة ستُطبق موحدة على جميع الإدارات والفروع لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

ورش عمل واجتماعات موسعة

كما أشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات موسعة شارك فيها قيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف الإدارات، بالإضافة إلى دعم وتوجيه الخبراء الدوليين، بهدف بناء نموذج متكامل للإدارة بالمعلومات وربط مؤشرات الأداء بآليات التطوير والتحسين المستمر.

وأكد الخبراء الدوليون أن مؤشرات الأداء الجديدة لهيئة الرعاية تمثل نموذجًا متقدمًا يعكس الالتزام بالحوكمة والمعايير العالمية، وتُعد خارطة طريق قصيرة وطويلة المدى لتطوير النظام الصحي، بما يشمل ملفات منها بناء القدرات البشرية، التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي.

واختتم الدكتور السبكي الاجتماع بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة تمثل مرحلة نوعية في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريبًا شاملًا لجميع فرق العمل على تطبيق منظومة المؤشرات ودمجها في أنظمة التحول الرقمي ودعم القرار داخل الهيئة.

وحضر الاجتماع من الخبراء الدوليين كل من الدكتور جوناثان فرانس، والدكتور أحمد سليم، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء.