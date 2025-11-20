محافظ القاهرة: تطوير سوق العبور لدوره الهام فى إحداث التوازن بالأسعار

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة سوق العبور، لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة السوق، بما يعظم من دوره ويحقق مصالح التجار.

شارك في الاجتماع منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن عشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق، وممثلون عن تجار سوق العبور.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن خطة تطوير سوق العبور تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، خاصة الصرف الصحى، والمياه، والإنارة، والأسوار، والطرق، وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق، مع مراعاة مصلحة التجار.

وأضاف محافظ القاهرة، عقب استماعه لآراء تجار السوق ومقترحاتهم، أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور هام فى إحداث التوازن فى أسعار الخضر والفاكهة والأسماك فى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أنه سيتم عمل هيكلة مؤسسية مستدامة للسوق تحقق مصالح الدولة والتجار، وفق خطة عمل محددة لها جدول زمنى للتطوير.