ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرعاية الصحية: مراجعة المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمراجعة المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة في 26 نوفمبر 2025.

وخلال الاجتماع، اطلع السبكي على النسخة النهائية من الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل تحديثًا شاملًا لأدلة العمل الإجرائية ومرجعيات قياس الأداء وتحديد المسئوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الحوكمة والإدارة المبنية على البيانات.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد 133 مؤشر أداء استراتيجيا بالشراكة مع خبراء دوليين وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مؤكدًا أن هذه المؤشرات ترتبط بستة أهداف استراتيجية، وتُعد خارطة طريق حديثة لتطوير منظومة الحوكمة والإدارة بالمعلومات داخل الهيئة.

وقال إن توحيد مؤشرات الأداء على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل يعزز العدالة ويرسخ معايير الشفافية والمحاسبية، موضحًا أن المؤشرات الجديدة ستُطبق موحدة على جميع الإدارات والفروع لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

 ورش عمل واجتماعات موسعة 

وذكر أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات موسعة شارك فيها قيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف الإدارات، بالإضافة إلى دعم وتوجيه الخبراء الدوليين، بهدف بناء نموذج متكامل للإدارة بالمعلومات وربط مؤشرات الأداء بآليات التطوير والتحسين المستمر.

وأكد الخبراء الدوليون أن مؤشرات الأداء الجديدة لهيئة الرعاية تمثل نموذجًا متقدمًا يعكس الالتزام بالحوكمة والمعايير العالمية، وتُعد خارطة طريق قصيرة وطويلة المدى لتطوير النظام الصحي، بما يشمل ملفات منها بناء القدرات البشرية، التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي.

واختتم الدكتور السبكي الاجتماع بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة تمثل مرحلة نوعية في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريبًا شاملًا لجميع فرق العمل على تطبيق منظومة المؤشرات ودمجها في أنظمة التحول الرقمي ودعم القرار داخل الهيئة.

وحضر الاجتماع من الخبراء الدوليين كل من الدكتور جوناثان فرانس، والدكتور أحمد سليم، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الحوكمة البيانات مؤشرات الأداء القدرات البشرية

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

روبن أموريم

روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف يركز على الجوانب الخططية بالزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو

سامي الطرابلسي

سامي الطرابلسي يعلن القائمة النهائية لـ تونس في كأس العرب

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

