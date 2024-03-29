تصريحات رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، فضلا عن ترؤسه اجتماع متابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "أجندة تنفيذية لـ 135 توصية.. ضمن مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، قالت صحيفة الجمهورية، التقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسؤولى الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ.

وفي نفس السياق، ولكن في موضوع آخر، قالت صحيفة"الجمهورية" تحت عنوان" رئيس الوزراء : منظومة رقمية .. لرد الأعباء التصديرية"، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء المتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء.

ضرورة وقف النار بغزة

وبالانتقال إلى صحيفة الأهرام تحت عنوان مصر تشدد على ضرورة وقف النار بغزة، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً بضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفورى للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبى الاحتياجات الملحة للفلسطينيين فى غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال شكري، أمس، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن المباحثات بين شكرى ووزير الدولة البريطانى تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية فى القطاع وتداعياتها الكارثية وحرص وزير الدولة البريطانى على الاستماع لتقييم شكرى لمختلف جوانب الأزمة.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتحت عنوان «العدل الدولية»: غزة تعيش مجاعة وعلى الاحتلال توفير مساعدات عاجلة، قالت صحيفة الأهرام، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها فى لاهاى أمس إسرائيل بـ«ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة» لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت».

وبحسب الصحيفة، فقد قالت المحكمة، في قرار بالإجماع، إن «على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة من دون تأخير لضمان دخول الإمدادات من دون عراقيل لخدمات أساسية ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها» في غزة.