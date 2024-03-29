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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: فوز النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني أمر سهل

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي يستطيع عبور فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أيًا كان تشكيل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.
 

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية : «أيًا كان التشكيل الأساسي لمارسيل كولر، الأهلي قادر على الفوز على سيمبا، الأهلي فريق كبير وهو الأفضل فنيًا، مع الاحترام للفريق التنزاني».


 

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في إطار لقاءات ذهاب الدور ربعالنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيتالقاهرة، على ملعب بنجامين مكابا الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام.
 


وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sport، إذ تعد الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.  

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