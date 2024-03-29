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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. بيان عاجل من وزارة الدفاع

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من القوات المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع السورية؛ فقد تمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى "كتيبة الغرباء التركستان".

وجرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب.

وأتمت الوزارة السورية بيانها: كما تم محاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في  مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي على بعض مواقعنا في محيط تدمر.

 

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