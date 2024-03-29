وزارة الثقافة تُعلن قائمة المؤهلين للتصفيات النهائية لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2024

أعلنت وزارة الثقافة، أسماء المواهب المؤهلة للتصفيات النهائية بالدورة الرابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2024م، والتي يقيمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث جاءت قائمة أسماء المتأهلين كالآتي:-

فرع القصة

الفئة العمرية الأولى: أسيل محمد مصطفى محمد مصطفى "بورسعيد"، أنس أحمد دسوقي محمد "الجيزة"، جايدا حازم فتحي السيد محمد "الإسكندرية"، جنى هاني على عوض الباز "بورسعيد"، رقية عمرو الفضالي عبد الباسط محمد "شمال سيناء"، ريتال عادل محمد أحمد دبور "القاهرة"، فريدة محمد مجدي مهدى "الجيزة"، لارين محمد سعد شرقاوى "الأقصر"، لمار محمد ماجد نور الدين خيال "الغربية"، منة الله محمد عبد الحليم محمود "القاهرة".

الفئة العمرية الثانية: جنى عصام عبد الكريم سيد "القاهرة"، جنى محمد على المتولي عوض الله "المنوفية"، رحمه السيد عبدة محمد "الدقهلية"، ريم إبراهيم صلاح كركور "القاهرة"، سلمى حمدي عزب عبد السلام "المنوفية"، سلمى سمير محمد محمود محمد "الإسكندرية"، فالي عبد الرحمن صفوت الحسيني "القاهرة"، محمد أحمد عبد اللطيف عبد الفتاح "الدقهلية"، نيروز ممدوح إسماعيل محمد رخا "دمياط"، يوسف إسلام فؤاد درويش "الإسكندرية".

فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى: أدهم عبد النبى رضا حسن على "الجيزة"، إياد محمد على محمد حماد "الإسكندرية"، تالا أحمد إبراهيم أحمد وهدان "دمياط"، سما جمال عبد السلام محمد النجار "البحيرة"، عمر شريف مسعد مصطفى زايد "الدقهلية"، قمر أمير فرحات محمد على "الإسكندرية"، محمد رجب رمضان السيد "الفيوم"، مريم هاني صابر عبد اللطيف "الشرقية"، معاذ مجدي على محمد "شمال سيناء"، ملك هاني عبد المعبود أبو الحديد "الجيزة".

الفئة العمرية الثانية: أمل محمد عبد الحليم عوض "دمياط"، أنس أحمد سعيد لطفي محمد "الدقهلية"، حنين حسن محمد طلبه "الإسكندرية"، خالد أسام محمد متولي "الشرقية"، ساجد محمد عبد الفتاح صالح "الجيزة"، السيد احمد السيد محمد على "الشرقية"، غادة كمال الدين محمد حسين "الإسكندرية"، لميس عبد العال تهامى فراج "أسيوط"، هاجر أشرف نجيب السيد "دمياط"، يوسف حسام محمود جابر "الفيوم".

فرع التأليف المسرحي

الفئة العمرية الأولى: آدم وائل مجدي فرج "المنيا"، إسراء مجدي عبد الوهاب سعيد "القليوبية"، تقى محمد صلاح الدين العدوى "البحيرة"، سما السيد كمال الدين حسن "الوادي الجديد"، عمر وائل مصباح عبد المحسن "الدقهلية"، عمرو محمد عبد النبي عدلي "الأقصر"، كاراس عماد وصفى فارس "البحر الأحمر"، مايا محمد أحمد عصمت أبو العلا "الغربية".

والفئة العمرية الثانية: تيم الله حسين عبد النبي أحمد "الجيزة"، جيسي مايكل سيد توفيق "المنيا"، رضوى خالد متولي بيومى "الدقهلية"، سارة السيد رجب السيد "الجيزة"، عبد الرحمن محروس صابر عبد الكريم "الجيزة"، عبد الرحمن محمد ماهر عبد الرحمن "الجيزة"، لمار أسامة رمضان عباس "الكويت"، لمى أحمد كمال عبد الغفار "القليوبية"، لميس محمود حسب النبي على "القاهرة" محبه الله محمد إبراهيم القبرصلى "دمياط".

فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى: أسماء يوسف محمد جيلاني "أسيوط"، أسيل إسلام أمين سيد "الإسماعيلية"، إلينا حلمي علي عبد العزيز حسن "الدقهلية"، أيتن عمرو نبيل جمعه "بورسعيد"، جودي شريف مجدي حسن "الإسكندرية"، رزان محمد جمال الدين محمد "القاهرة"، سلمى أسامه عاطف عز الرجال "الإسماعيلية"، سليم تامر فؤاد الدمرداش "القاهرة"، عبد الله محمد علي صالح "القاهرة"، نيرة عمرو السيد مصطفى "الإسكندرية".

الفئة العمرية الثانية: بشنونة عزيز إسحاق فيلبس "أسيوط"، جنة أحمد أبو الفتوح الهواري "القليوبية"، جنى محمد سمير معاذ "القليوبية"، جينا منير الفي بادير "القاهرة"، زياد أشرف حسني فريد "الإسكندرية"، سما محمد أبو المجد رمضان "دمياط"، فبرونيا بشاي متي فهمي "أسيوط"، محمد حسن أحمد محروس "دمياط"، مريم محمد أسامه حنفي "القليوبية"، يوسف ناصر عبدالرازق عامر "المنوفية".

فرع العزف

الفئة العمرية الأولى "آلة الكمان": أحمد محمد طلعت عبد العاطي (الجيزة)، آدم حسام محمد محمد عبد المنعم (الجيزة)، سام بيشوي صديق نجيب (الجيزة)، شادي محمد عبد الجيد عطية (القاهرة)، كريم أمجد عبد العزيز محمد (الجيزة)، ليلي محمود فاروق خزرجي (الجيزة)، ماروسكا مايكل كرم ميخائيل (الجيزة)، مصطفي محمد احمد قدوره (الجيزة)، ياسين ماجد منير توفيق (القليوبية)، يوسف أحمد عبد الباقي عبد الغني (الجيزة).

الفئة العمرية الثانية "آلة الكمان": آيه وائل محمد بر (الغربية)، جلال حسام الدين حسن محسب (الجيزة)، جني سامر إبراهيم عبد العزيز (الجيزة)، حلا حسن عادل حسن الكومي (الإسكندرية)، مالك محمد شحاته السيد (الجيزة)، مروان إسلام مجدي مصطفي (الجيزة)، ملك أحمد عبد الحميد الوشاحي (الجيزة)، نور عبد الله أسامه عبدالعال (الجيزة)، يوسف محمد محمود محمد (الجيزة)، وفي "آلة القانون": مريم خالد يحيي رضوان (بورسعيد).

فرع الغناء

الفئة العمرية الأولى: تاليا محمد عبد المنعم جودة (القاهرة)، تمارا أحمد محمد عبد الحميد (الجيزة)، شيماء ضاحي إبراهيم عيد (القليوبية)، عمر حماده حسن سعيد (القاهرة)، فياض أحمد فياض محمود (الجيزة)، مريم جورج وهيب زكي (الدقهلية)، ملك عارف محمد كامل أبو ديب (المنوفية)، يارا كامل محمد محمد (الإسكندرية)، يوأنا صفوت عبد المسيح إبراهيم (بنى سويف)، يوسف مصطفى درويش مصطفى (القاهرة).

الفئة العمرية الثانية: الحسين على عبد المجيد عبد الشافي (البحيرة)، أمل أحمد السيد محمود (القاهرة)، إيمان منصور إبراهيم قرقار (الجيزة)، رقية مصطفى توفيق المرسي (الجيزة)، زياد وليد شاكر مكاوي (الغربية)، لاما حازم عبد القادر السيد (الجيزة)، لوجين تامر عبد الفتاح محمد (الجيزة)، مايا محمد عصمت علي (القاهرة)، مريم حنفي مصطفى حنفي (الجيزة)، ناتالى نقى مهنى عزيز (أسوان).

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى: أحمد محمود أحمد محمد عبد الهادي (الدقهلية)، أنس أيمن محمد أبو بكر عبد الشافي (الدقهلية)، إياد أحمد محمد خالد كمال عبد الباسط (دمياط)، باتريك جون منير عطا الله مرجان (الدقهلية)، بيتر أشرف قزمان بطرس قزمان (بنى سويف)، ريتان أمجد محمد محمد أبو أحمد (الإسكندرية)، عمر حاتم صبحي مصطفى عكاشة (الغربية)، محمد المعتز بالله محمد على درويش (أسيوط)، محمد محمود زكريا محمد محمود (القاهرة)، مصطفي محمود عطية محمود (بنى سويف).

الفئة العمرية الثانية: أحمد أسامه أحمد محمد (بنى سويف)، أحمد محمد حسن الحسيني (بورسعيد)، أحمد محمد عبد الله مصطفى (سوهاج)، آدم عبدة محمد محمدين (الدقهلية)، أروى وسام السيد على السيد (القليوبية)، إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)، جومانا أسعد رزق قلادة عيسى (بورسعيد)، فادي رؤوف توفيق حنا رسله (الإسكندرية)، مصطفي سامح زين العابدين عبد العزيز (الغربية)، ندي حسين محمود عسكر (الشرقية).

فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى: بيجاد بلال السيد ناجى محمد (الإسكندرية)، جميلة محمد على قطب عوض (الإسكندرية)، رؤى علاء الدين جمال موسى حسين (سوهاج)، سيف خالد محمد كمال رمضان (القاهرة)، محمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز (الإسكندرية)، وهناك عمل مشترك بين كل من: أحمد توفيق محمد توفيق (قنا)، هبة توفيق محمد توفيق (قنا).

الفئة العمرية الثانية: أحمد طارق سعيد الشامي الفرماوي (المنوفية)، تقى الدين حسام محمد عزت هاشم (القاهرة)، سما هشام سامي محمد خاطر (كفر الشيخ)، عبد الرحمن حسام عبد السميع عبد الفتاح (القليوبية)، مينا صومائيل زكى جرجس إبراهيم (المنوفية)، يوسف عيد عبد الباقى أحمد جودة (الدقهلية)، وهناك عمل مشترك بين كل من: حسن محمد حسن عبد العزيز عبد الفتاح (الشرقية)، يوسف محمد حسن عبد العزيز عبد الفتاح (الشرقية).