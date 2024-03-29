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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن كواليس مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة" الذى شارك به فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي.

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات لبرنامج “عرب وود”: أن مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” كان يسبقه بروفة ترابيزة،  وكان يحرص على زيارة الكثير من أماكن الدراي كلين ليستطيع تجسيد دور شخصية علي الذى كان يعمل فى إحدي مغاسل الملابس.

وعن تفاصيل شخصية علي، قال إسلام إبراهيم أنه قام بدراسة الشخصية وأن علي كان شخصية مرفوضة من الفتيات فى سن المراهقة وأحب فكرة التجاوب معه بعد إبتزاز الفتيات. 

وأضاف إسلام إبراهيم، أن شخصية علي كانت مليئة بالنرجسية وأنه شخص لا يملك أى مميزات.

ومُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية

ظهر الفنان أحمد بدير ضيف شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، الذي تقوم ببطولته سلمي أبو ضيف وإنتصار. 

حيث ظهر الفنان أحمد بدير في دور القاضي الذي يتولي مهمة إصدار الحكم في قضية بطلة العمل سلمي أبو ضيف.

 

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