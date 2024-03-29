المعاينة للحريق .. ماذا حدث لشقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك

كشفت المعاينه الأولية لحريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمالك عن وجود تلفيات بغرفة النوم علي مساحه ٤ متر في ٤ متر، واحتراق دولاب وسرير، وشاشة تليفزيون، وتكييف وذلك جراء ماس كهربائي.

حريق شقة بالطابق الثالث

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في عقار سكني بمنطقة الزمالك، علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى العقار والشقق المجاورة للشقة المحترقة .

تم تحرير محضر، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.