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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في أسرع وقت.. خطوات استخراج قسيمة الزواج من الماكينة الذكية

صدى البلد

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة؛ للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة، دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد خدمة كيفية استخراج شهادة زواج، من ماكينات الأحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيها.

خطوات استخراج قسية زواج من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج  قسيمة الزواج.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومي كاملاً كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة قسيمة الزواج جديدة فى أقل من دقيقة واحدة.

مصاريف استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية

مصاريف استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدا بالماكينة .

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