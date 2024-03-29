هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

شهدت حالة الطقس اليوم في مصر أجواء متغيرة، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الرعدية في بعض المناطق.

الأرصاد :طقس دافئ وحار على بعض المناطق

كشف هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 30 مارس 2024في القاهرة والمحافظات، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن فرص سقوط امطار، توقعت هيئة الأرصاد عدم سقوط أمطار على أغلب المحافظات حيث تشهد جميعها أجواء مستقرة.