عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

درجات الحرارة
درجات الحرارة

شهدت حالة الطقس اليوم في مصر أجواء متغيرة، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الرعدية في بعض المناطق.

الأرصاد :طقس دافئ وحار على بعض المناطق 

كشف هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 30 مارس 2024في القاهرة والمحافظات، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن فرص سقوط امطار، توقعت هيئة الأرصاد عدم سقوط أمطار على أغلب المحافظات حيث تشهد جميعها أجواء مستقرة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

وضع قدما في نصف النهائي| الأهلي يعود بفوز ثمين من تنزانيا على حساب سيمبا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

ترشيحاتنا

رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

كل الخدمات بضغطة .. لماذا اعتمدت وزارة الداخلية التكنولوجيا الرقمية فى خدماتها

محمود عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 72 ساعة

إقبال تاريخي على أذون الخزانة في مصر.. وتدفق كبير للأموال | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ