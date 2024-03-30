مؤشر البورصة يخسر 5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559.35 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 9079.26 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170.73 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 645.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.536 مليار ورقة منفذة على 506 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 589.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.647 مليار ورقة منفذة على 572 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.01% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.99%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 944 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 247.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 176.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 424.1 ألف عملية.