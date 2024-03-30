أول تعليق لـ كوكا بعد إحرازه الهدف الأول لـ الأهلي بمباراة سيمبا

دوري أبطال إفريقيا

شارك نجم الأهلي أحمد نبيل كوكا صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر كوكا في صورة تجمعه بوالده المتوفي بنفس التحية من داخل الملعب.

وكتب كوكا:"كل تفصيلة صغيرة كانت بينى وبينك اذا كان فى الكورة او حياتك الخاصة هتفضل موجودة بكل التفاصيل اللى كنت بتعملها ، يوم مميز بالنسبالى ب اول جول ليا مع الاهلى كنت اتمنى تكون موجود معايا ، الله يرحمك يا بابا".

أحرز أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى مضيفه سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول الذي يسجله كوكا بقميص النادي الأهلي، خلال مسيرته مع الفريق.

جاء هذا الهدف في المباراة رقم 47 لكوكا بقميص الأهلي، بعد مشاركته في 46 مباراة سابقة، حيث ساهم في صناعة 3 أهداف