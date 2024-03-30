الرئيس الكيني يعلن تعيين مبعوث للسلام في جنوب السودان

أصدر الرئيس الكيني وليام روتو، قرارا بتعيين قائد الجيش السابق لازاروس سومبيوو وسيطًا رئيسيًا لعملية السلام في جنوب السودان، بالإضافة إلى تعيين السفير محمد علي جويو وسيطًا مساعدًا.

وقال بيان صادر عن قصر الرئاسة في نيروبي إن قرار روتو جاء بناءً على طلب من رئيس جنوب السودان سلفا كير، بحسب ما أوردته وسائل إعلام كينية.

وقال الرئيس الكيني إن سلفاكير طلب منه تسهيل المحادثات مع المعارضة في جنوب السودان، قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أحدث دولة في العالم خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشمل هذه المجموعات جماعات المعارضة الرافضة المنظمة تحت عنوان تحالف المعارضة في جنوب السودان، والجماعات الدينية والمجتمع المدني وتهدف المحادثات إلى تحقيق التوافق والسلام بشأن إجراء الانتخابات.

وذكر روتو أنه اختار سومبيوو كوسيط رئيسي بسبب خبرته في عملية السلام في جنوب السودان منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وأضاف روتو: "استناداً إلى خبرتك الواسعة ومساهمتك التي لا تقدر بثمن في التفاوض وتوقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005، أقوم بتعيينك وسيطاً رئيسياً اعتباراً من 1 أبريل 2024 و30 يونيو 2025".