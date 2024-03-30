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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط قهوجي يدير مصنعًا غير مرخص لإنتاج الأغذية

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قهوجى مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم واستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائى يحمل إحدى العلامات التجارية وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمى.

 وعثر بحوزته علي كمية من مخلفات المنتج الغذائى وزنت 8 أطنان و 6 آلاف كرتونة مقلدة تحمل العلامة التجارية وماكينة تغليف .

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بتعامله مع عامل بمطبعة مقيم بدائرة القسم لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التى تحمل العلامة التجارية "تم ضبطه" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المنتج الغذائي بدون ترخيص شرطة منشأة ناصر مصنع بدون ترخيص مديرية أمن القاهرة مصنع غير مرخص

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