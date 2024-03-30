فرانس برس: استشهاد خمسة فلسطينيين خلال تسليم المساعدات في شمال غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء تسليم مساعدات اليوم في شمال غزة.

وتُظهر لقطات فيديو لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة عبر الحطام المحترق بالقرب من نقطة التوزيع في ظلام دامس قبيل الفجر، بينما يصرخ الناس ويتردد صدى إطلاق النار – وكان بعضها طلقات تحذيرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود لم تذكر أسمائهم.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن ذلك حدث بعد أن تجمع آلاف الأشخاص لوصول حوالي 15 شاحنة من الدقيق والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض أن يتم توزيعها على دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع.

وكان الدوار مسرحاً للعديد من حوادث توزيع المساعدات الفوضوية والمميتة، بما في ذلك الحادث المميت الذي وقع في 23 مارس والذي أثار تدقيقاً دولياً مكثفاً.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاثة من الخمسة الذين قتلوا في وقت سابق اليوم أصيبوا بالرصاص.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن سكان غزة الذين يشرفون على تسليم المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة فتحت النار أيضا وأصابت بعض الشاحنات المتحركة أشخاصا كانوا يحاولون الحصول على الغذاء.