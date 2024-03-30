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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يزور مصنعا للأدوات الكهربائية في العاشر باستثمارات تركية 100 مليون دولار

صدى البلد

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "بيكو مصر" للأجهزة المنزلية بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.

 وأوضح أحمد بهجت، مدير شركة بيكو مصر، أن المصنع مقام على مساحة إجمالية قدرها 114 ألف م2، باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المصنع أحد أوائل المنشأت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية في مصر والتي تمنحها الحكومة للمستثمرين وتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.  

وقال " بهجت": تتوجه الشركة بالشكر للحكومة المصرية على الدعم المتواصل الذي يتلقاه المستثمرون من خلال تبسيط إجراءاتهم وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجههم في سبيل ضخ استثمارات جديدة؛ لتنفيذ مختلف المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلا عن جهوها في توطين الصناعة، مضيفا أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروعها بفضل الدعم الكبير من الحكومة، عبر مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وهو ما سيسهم في الإسراع ببدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت.

وأضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تهدف الشركة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما نلتزم بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المصري

وتفقد رئيس مجلس الوزراء خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، حيث اطلع على خط إنتاج البوتاجاز، والخط التجريبي لإنتاج الثلاجات، حيث تعتمد الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصنيع منتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات المصرية.

وقال مؤنس عبدالحليم، مدير هندسة الإنتاج بالمصنع إنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع لإنتاج أجهزة منزلية تضم: ثلاجات، وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر.

 وأضاف أن المجموعة تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي، وجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تُخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار "صنع في مصر" وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح مسئولو الشركة لرئيس مجلس الوزراء أن المصنع سيقدم أول إنتاجه من الأفران المنتجة وفق أعلى المواصفات وباستخدام أحدث التكنولوجيا، مشيرين إلى أن الشركة استضافت مؤخرًا 100 شريك تجاري من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لعرض منتجات المصنع وتلقي طلبات التصدير.

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