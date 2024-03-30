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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقرية «قلبشو» بمحافظة الدقهلية

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقرية «قلبشو» مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» ومسئولي فرع البيت بالمنصورة، كشف أن المستوى المعيشي لأهالي قرية قلبشو، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، البالغ تعدد سكانها 9000 نسمة، متدنٍ، وأغلب بيوت القرية مبنية من طابق واحد من الطوب الحجري ومسقوفة بالخشب.

وأشار فريق البحث إلى أن هناك 458 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالقرية في احتياج لتطبيق برامج الإعانات الشهرية والغارمين وستر وغطاء وصحة، لتصبح قادرة على مواجهة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.

ويستهدف «بيت الزكاة والصدقات» إجراء مسح شامل للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القرية لتوفير الخدمات المطلوبة، عن طريق تنفيذ برامج “ستر وغطاء”، والدعم النقدي، وكفالة اليتيم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات.

بيت الزكاة والصدقات الإمام الاكبر شيخ الأزهر

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