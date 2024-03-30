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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال مسؤول أمني نمساوي سابق للاشتباه في تورطه بتهمة التجسس

صدى البلد

اعتقلت القوات النمساوية مسؤول استخبارات داخلي نمساوي سابق له علاقات مزعومة مع مدير تنفيذي سابق هارب لشركة المدفوعات الألمانية المنهارة واير كارد للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وتم القبض على إيجيستو أوت، الموظف السابق في المكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مع شخص آخر، وفقًا لمتحدث باسم مكتب المدعي العام في فيينا.

ورفض المتحدث الإفصاح عن طبيعة مزاعم التجسس ضد أوت، باستثناء أنها تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتضر بالنمسا.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أوت، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، للتعليق.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية والنمساوية، يشتبه في أن أوت قام بتمرير معلومات إلى جان مارساليك، عضو مجلس إدارة سابق في شركة المدفوعات الألمانية وايركارد، التي انهارت في عام 2020. مارساليك، النمساوي، مطلوب من قبل الشرطة الألمانية بتهمة الاحتيال المزعوم ومكان وجوده غير معروف حاليا.

وقالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن أوت ومسؤول أمني نمساوي سابق آخر زودوا مارساليك ببيانات حساسة. 

ورفض أوت هذه المزاعم في مقال نشرته صحيفة دير ستاندرد النمساوية هذا الشهر.

وتحاكم إحدى المحاكم في ميونيخ المديرين التنفيذيين السابقين لشركة واير كارد منذ ديسمبر 2022.

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