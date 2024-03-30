طفل يسأل: ليه الموت موجود أساسا؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل ليه الموت موجود أساسا؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى ، اليوم السبت: "الموت رحمة، والانسان في عمر الاربعين، يكون فى عز القوة والفتوة، وكل ما يكبر يحتاج لمن يساعده ولما يوصل لغاية ١٠٠ سنة مش هيقدر يتوضأ ولو بالشكل ده. كان الموت افضل".



وأضاف: "لو بالشكل ده كان سيدنا آدم كان يبقى لسه عايش وكان عمره هيبقى ١٠٠ الف سنة، طيب إحنا عددنا فى العالم ٨ مليار نسمة، ولو مكنش في حد بيموت كانت هتبقى دنيا غريبة عجيبة، ومكنتش هتلاقى موارد".



وبرنامج نور الدين ، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.