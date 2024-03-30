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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو ألمانيا| بوروسيا دورتموند يضرب بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين في الدوري

دورتموند
دورتموند

انتهت أحداث مواجهة كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بفوز دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وسجل هدفي بوروسيا دورتموند كلا من اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 10، واللاعب جوليان رايرسون في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة توقف رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 60 في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 53 في المركز الرابع.

وكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وحسم بايرن ميونخ لقاء الدور الأول على ملعب سيجنال إيدونا بارك برباعية نظيفة، ووقع حينها هاري كين على هاتريك بعدما افتتح دايو أوباميكانو التسجيل للعملاق البافاري.

تشكيل بايرن ميونخ

أولريتش- كيميتش- دي ليخت- داير- ديفيز- جوريتسكا- لايمر- ساني- مولر- موسيالا- كين.

كما أعلن إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، تشكيل فريقه والذي أتي كالأتي:

ماير- ماتسين- شلوتيربيك- هوميلز-ريرسون- نميتشا- تشان- براندت- سانشو- فولكروج- أديمي.

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