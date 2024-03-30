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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك رونالدو| النصر يقسو على الطائي بخاسية في دوري روشن السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

انتهت احداث مباراة النصر والطائي، وتشير النتيجة بفوز النصر بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف النصر كل من أوتافيو في الدقيقة 20، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 45+7، ورونالدو ثلاث أهداف في الدقائق 64 و67 و87، وسجل هدف الطائي الوحيد فيرجيل ميسيدان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، متخلفًا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز 16 برصيد 22 نقطة.

وكشف لويس كاسترو مدرب النصر، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الطائي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب.

بينما جاء التشكيل الأساسي للطائي كالآتي:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

الدفاع: إبراهيم النخلي، إينزو روكو، روبيرت باور، عبد العزيز مجرشي.

الوسط: ألفارو سيميدو، بيرنارد مينساه، راكان جمال باجندوح، أندريه كورديا.

الهجوم: سلمان المؤشر، فيرجيل ميسيدان.

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