اللي ترفض المشاهد الحميمية متشتغلش معايا .. تصريحات جريئة لـ هادي الباجوري

حل المخرج هادي الباجوري ضيفا في برنامج “ حبر سري ” ، والمذاع على فضائية “ القاهرة والناس ” ، وجاءت عناوين الاخبار كالتالي :

علق المخرج هادي الباجوري، على نجاح اعمال المخرج محمد سامي رغم كل الانتقادات الفنية المسلسلات محمد سامي، موضحًا أن محمد سامي شاطر كمخرج وايضًا لديه القدرة على تسويق أعمال الدرامية والسينمائية وهو السبب في نجاح الكثير من أعماله.

مخرج هادي الباجوري، أن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك في أي عمل فني يخرجه، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن".

علق المخرج هادي الباجوري، على تقديم الفنان أحمد مكي لأجزاء كثيرة من مسلسل "الكبير أوي"، موضحًا أن كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه.

أكد المخرج هادي الباجوري، أنه أهم مخرج في السينما، ولا يريد أن يعبر عن هذا الشئ حتى لا يتعرض للانتقاد بأنه يتحدث عن نفسه، متابعًا: "لو اتكلمت هيبان أني بتكلم عن نفسي بس الصراحة أنا بالنسبالي أهم واحد".

نفى المخرج هادي الباجوري السبب المنتشر حول ان طلاقه من الفنانة " ياسمين رئيس " سببه " الغيرة " ، قائلا :" كنت بعمل انترفيو مع احد الاعلامين وقلت له أنا موافق على مشهد التقبيل لزوجتي زي اي ممثلة مش عشان هي مراتي.

قال المخرج هادي الباجوري، إن الفنان أحمد الفيشاوي مظلوم فنيا، وذلك بسبب أن حياته مفتوحة وجريء، والجمهور يخلط بين الحياة الشخصية والفن.