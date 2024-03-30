عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي ترفض المشاهد الحميمية متشتغلش معايا .. تصريحات جريئة لـ هادي الباجوري

هادي الباجوري
هادي الباجوري

حل المخرج هادي الباجوري ضيفا في برنامج “ حبر سري ” ، والمذاع على فضائية “ القاهرة والناس ” ، وجاءت عناوين الاخبار كالتالي : 

 

هادي الباجوري : محمد سامي مخرج شاطر وبيقدر يسوق لأعماله

علق المخرج هادي الباجوري، على نجاح اعمال المخرج محمد سامي رغم كل الانتقادات الفنية المسلسلات محمد سامي، موضحًا أن محمد سامي شاطر كمخرج وايضًا لديه القدرة على تسويق أعمال الدرامية والسينمائية وهو السبب في نجاح الكثير من أعماله.

 

كبيرك بوسة.. هادي الباجوري : الفنانة اللي ترفض المشاهد الحميمية مش هتمثل معايا

 

مخرج هادي الباجوري، أن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك في أي عمل فني يخرجه، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن".

هادي الباجوري : لو مكان أحمد مكي هوقف شغل عند "الكبير أوي 3

علق المخرج هادي الباجوري، على تقديم الفنان أحمد مكي لأجزاء كثيرة من مسلسل "الكبير أوي"، موضحًا أن كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه.

 

هادي الباجوري : أنا أهم مخرج في السينما

 

أكد المخرج هادي الباجوري، أنه أهم مخرج في السينما، ولا يريد أن يعبر عن هذا الشئ حتى لا يتعرض للانتقاد بأنه يتحدث عن نفسه، متابعًا: "لو اتكلمت هيبان أني بتكلم عن نفسي بس الصراحة أنا بالنسبالي أهم واحد".

هادي الباجوري : الغيرة ليست سبب طلاقي لـ ياسمين رئيس

نفى المخرج هادي الباجوري السبب المنتشر حول ان طلاقه من الفنانة " ياسمين رئيس " سببه " الغيرة " ، قائلا :" كنت بعمل انترفيو مع احد الاعلامين وقلت له أنا موافق على مشهد التقبيل لزوجتي زي اي ممثلة مش عشان هي مراتي.

 

هادي الباجوري: أحمد الفيشاوي اتظلم فنيا بسبب جرأته.. فيديو

قال المخرج هادي الباجوري، إن الفنان أحمد الفيشاوي مظلوم فنيا، وذلك بسبب أن حياته مفتوحة وجريء، والجمهور يخلط بين الحياة الشخصية والفن.

 

المخرج هادى الباجورى المخرج محمد سامي هادي الباجوري مسلسل الكبير محمد سامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

شريف مدكور: التنمر سبب إصابتي بالسرطان.. فيديو

بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين أول ليالي العشر الأواخر

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

سوريا.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

أمير مرتضى منصور: نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر مضى فى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ