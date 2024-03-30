اللي ترفض المشاهد الحميمية متشتغلش معايا .. تصريحات جريئة لـ هادي الباجوري

حل المخرج هادي الباجوري ضيفا في برنامج “ حبر سري ” ، والمذاع على فضائية “ القاهرة والناس ” ، وجاءت عناوين الاخبار كالتالي :
هادي الباجوري : محمد سامي مخرج شاطر وبيقدر يسوق لأعماله
علق المخرج هادي الباجوري، على نجاح اعمال المخرج محمد سامي رغم كل الانتقادات الفنية المسلسلات محمد سامي، موضحًا أن محمد سامي شاطر كمخرج وايضًا لديه القدرة على تسويق أعمال الدرامية والسينمائية وهو السبب في نجاح الكثير من أعماله.
كبيرك بوسة.. هادي الباجوري : الفنانة اللي ترفض المشاهد الحميمية مش هتمثل معايا
مخرج هادي الباجوري، أن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك في أي عمل فني يخرجه، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن".
هادي الباجوري : لو مكان أحمد مكي هوقف شغل عند "الكبير أوي 3
علق المخرج هادي الباجوري، على تقديم الفنان أحمد مكي لأجزاء كثيرة من مسلسل "الكبير أوي"، موضحًا أن كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه.
هادي الباجوري : أنا أهم مخرج في السينما
أكد المخرج هادي الباجوري، أنه أهم مخرج في السينما، ولا يريد أن يعبر عن هذا الشئ حتى لا يتعرض للانتقاد بأنه يتحدث عن نفسه، متابعًا: "لو اتكلمت هيبان أني بتكلم عن نفسي بس الصراحة أنا بالنسبالي أهم واحد".
هادي الباجوري : الغيرة ليست سبب طلاقي لـ ياسمين رئيس
نفى المخرج هادي الباجوري السبب المنتشر حول ان طلاقه من الفنانة " ياسمين رئيس " سببه " الغيرة " ، قائلا :" كنت بعمل انترفيو مع احد الاعلامين وقلت له أنا موافق على مشهد التقبيل لزوجتي زي اي ممثلة مش عشان هي مراتي.
هادي الباجوري: أحمد الفيشاوي اتظلم فنيا بسبب جرأته.. فيديو
قال المخرج هادي الباجوري، إن الفنان أحمد الفيشاوي مظلوم فنيا، وذلك بسبب أن حياته مفتوحة وجريء، والجمهور يخلط بين الحياة الشخصية والفن.