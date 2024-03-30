هادي الباجوري : محمد سامي مخرج شاطر وبيقدر يسوق لأعماله

علق المخرج هادي الباجوري، على نجاح اعمال المخرج محمد سامي رغم كل الانتقادات الفنية المسلسلات محمد سامي، موضحًا أن محمد سامي شاطر كمخرج وايضًا لديه القدرة على تسويق أعمال الدرامية والسينمائية وهو السبب في نجاح الكثير من أعماله.

وأوضح "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المخرج محمد سامي يقدم شئ مختلف وطريقته تعجب الجمهور وهو ما يعني أنه مخرج شاطر، منوهًا بأنه لم يكن قاصد على تسويق أعماله ولكنها تأتي عن طريقة الصدفة بدون تخطيط.

وشدد على أنه لا يفعل شئ معين لكي يسوق أعماله ولكن يركز فقط في تصوير الأعمال والتسويق يأتي بدون تخطيط منه، موضحًا أن يشاهد المسلسلات في أوقات وبطريقة ضعيفة جدًا وليس لديه القدرة على تقييم أي عمل، متابعًا: "أنا مش بتفرج على مسلسلات وبسمع بس مش هبني الأراء على الكلام اللي في الشارع".

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