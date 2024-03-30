عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبيرك بوسة.. هادي الباجوري : الفنانة اللي ترفض المشاهد الحميمية مش هتمثل معايا

هادي الباجوري
هادي الباجوري

أكد المخرج هادي الباجوري، أن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك في أي عمل فني يخرجه، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن".

وأشار "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنانة لا تريد المشاركة في مثل هذه الأعمال حتى لا يتعرض للانتقاد من الجمهور، موضحًا أن الجمهور لديه نفس المشكلة ويحب الأفلام التي بها مشاهد جريئة، مضيفًا: "الجمهور بتاعنا بيموت في المشاهد الجريئة".

وأوضح أنه أصبح صريح أكثر من أوقات سابقة، حيث إنه لم يكن يكذب ولكنه لا يتحدث أو ينفي شئ غير صحيح ولكنه لا يتحدث في كل شئ بنفس هذا المنطق، منوهًا بأنه صريح دلوقتي بشكل كبير، وأنه أصبح متصالح مع نفسه بشكل كبير جدًا.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/PYHs8PuyVwE414Jk/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم المخرج هادى الباجورى برنامج حبر سري هادي الباجوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

دلقوا على جسمه البنزين وحرقوه .. سبب صادم في جريمة بالعمرانية

تضليل المعلنين.. ميتا تواجه دعوى قضائية بتعويضات 7 مليارات دولار

وزير الخارجية الفرنسي: جئنا إلى القاهرة للوصول لوقف إطلاق النار بغزة

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

قناة عبرية: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثماني جولدين وشاؤول

صراخ وحزن وبكاء .. الآلاف يشيعون جثمان فتاة البراجيل | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ