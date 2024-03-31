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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة 5 .. تأسيس منظمة التحرير

صدى البلد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "مليحة"  بمشهد يجمع بين الجد وحفيده، حيث طرح الحفيد سؤالًا مهمًا: "لماذا لا نجد خرائط تشير إلى فلسطين، وتكتب إسرائيل فقط؟".


 وقام الجد بسرد الرواية التاريخية للاحتلال اليهودي لفلسطين، حيث أوضح لحفيده أن هذه الخرائط ظهرت بعد حدوث النكبة في عام 1948،وأن هذا هو الانتصار الذي يحلم به الصهاينة.


 وأشار الجد إلى أن الجامعة العربية، بقيادة مصر، أسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 كهيئة رسمية تطالب بحقوق الشعبالفلسطيني.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة في البداية رفضت الاعتراف بالمنظمة بسبب ميول الرئيس الأمريكي آنذاك، الذي كان من أنصارالصهيونية وحكومته كانت تدعم إسرائيل.


 وفيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، ذكر الجد أنها لم تتوقف، وأن هناك فدائيين ظهروا في سوريا والأردن.

وأوضح أيضًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يتوقف، ولذلك قدمت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم على مصر في7 يونيو 1967، مما أدى إلى احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وسيناء.


 وأضاف الجد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتمع 11 مرة دون أن يتمكن من وقف إطلاق النار وإعطاء إسرائيل فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها.

وفي تلك الفترة، قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبارته المشهورة: "ما يتم الاستيلاء عليه بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة".

مسلسل مليحة  كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوباتويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري.

أبطال مسلسل مليحة مليحة دياب

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