صيد العقارب 20 .. القبض على إسماعيل الغول

في الحلقة العشرين من مسلسل "صيد العقارب"، حدثت سلسلة من المفاجآت والتطورات.

وبدأت الحلقة بواقعة مفاجئة حيث عثرت عايدة علىنورا بعد هروبها وزواجها من أدهم.

واندلعت مشادة كلامية بينهما بسبب تصرفات عايدة، وطلبت نورا منها مرافقتها ورفضت عايدة الفكرة واندلعت مشاجرة بينهما، لكن عايدة توقفت عندما أعلمتها نورا بأنها حامل.

بعد ذلك، أخبرت عايدة حسان بأنها عثرت على مخدرات، ونقل هذا الخبر لماركو.

وتمت مقابلة عايدة وماركو، ولكن تبين أن عايدة كانت تخططلهما وأبلغت الشرطة عنهما.

وفي نهاية الحلقة العشرين، تم القبض على إسماعيل الغول الذي يجسده الفنان رياض الخولي، خلال احتفاله بخطوبة ابنته ولاء.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم مثل عائلة الحاج متولي”.