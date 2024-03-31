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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فراولة الحلقة 5 .. نيللي كريم تستبدل الأحجار الكريمة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة حصول فراولة على الأحجار الكريمة من عم صلاح "جميل برسوم" عن طريق التقسيط، وبيعها للعملاء مع إيهامهم بأنها مستوردة من الصين وتحمل طاقة إيجابية. 

 

في المقابل، يحاول مشير "توني ماهر" إقناع والدي صديقته خيرية "جيلان علاء" بأن التأخير في وصول البضائع يعود إلى ميلاً في المركب أثناء العبور بالبحر، ولولا الطاقة الإيجابية التي تحملها الأحجار لكانت قد غرقت.

 

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

 

 

جميل برسوم حجاج عبد العظيم شيماء سيف صدقي صخر مسلسل فراولة نيللي كريم

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