زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب برحيل نتنياهو





طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد برحيل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد مرور 177 يوما على حرب الاحتلال على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وقال لابيد أن الحكومة فشلت في إعادة المختطفين ويجب أن ترحل ويجب إجراء انتخابات الآن.



وأمس السبت خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا، مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.



تأتي هذه المظاهرات كجزء من حركة احتجاجية تطالب بالعدالة والحرية للرهائن وتغيير في الحكومة الإسرائيلية.

تم تنظيم هذه المظاهرات في عدة مدن إسرائيلية، بدءًا من تل أبيب والقدس المحتلة وصولاً إلى قيسارية ورعنانا وهرتسليا.

وصباح اليوم، افادت إذاعة جيش الاحتلال باستشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة.



كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.