عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب برحيل نتنياهو

لابيد
لابيد


 

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد برحيل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد مرور 177 يوما على حرب الاحتلال على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وقال لابيد أن الحكومة فشلت في إعادة المختطفين ويجب أن ترحل ويجب إجراء انتخابات الآن.


وأمس السبت خرج  آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا، مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.
 

تأتي هذه المظاهرات كجزء من حركة احتجاجية تطالب بالعدالة والحرية للرهائن وتغيير في الحكومة الإسرائيلية.

تم تنظيم هذه المظاهرات في عدة مدن إسرائيلية، بدءًا من تل أبيب والقدس المحتلة وصولاً إلى قيسارية ورعنانا وهرتسليا. 
وصباح اليوم، افادت إذاعة جيش الاحتلال  باستشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة.


كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

 

 

 

استشهاد احتجاج إجراء انتخابات إقالة رئيس الوزراء آلاف المتظاهرين الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

استشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة

غير مقبول.. الأمم المتحدة ترد على استهداف دورية لليونيفيل في لبنان

إصابة شخص في عملية طعن بمحطة حافلات بئر السبع

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على قطاع غزة

اتهام ترامب بـ «التحريض على العنف السياسي» بعد نشر مقطع فيديو لبايدن

مفاجأة.. تضاعف ثروة الرئيس الأوكراني منذ عام 2022

مسئولة أمريكية تستقيل من منصبها بسبب دعم بلادها لإسرائيل

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

ترشيحاتنا

جهود الدولة في تصدير المنتجات الزراعية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

جيش الاحتلال يهاجم 80 هدفا في قطاع غزة من الجو

لنهاية رمضان.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة

لوم وجلسة موسعة.. اتحاد الكرة يتدخل في الأزمة بين العميد ومحمد صلاح

من إندونيسيا لسحور رمضان.. مسيحية تركت الغوص لتصبح «مسحراتي»

حدث في 21 رمضان.. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

الطفل كثير البكاء.. الأعراض والأسباب والعلاج وطرق التعامل معه

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ