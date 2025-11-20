قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قصة حقيقية.. أليكس بكري مخرج الفيلم الفلسطيني حبيبي حسين يعيد فتح ملف الحياة المهمَّشة في جنين

هاجر ابراهيم

قال المخرج الفلسطيني أليكس بكري إن فيلمه الجديد «حبيبي حسين»، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يستند إلى قصة حقيقية تعود إلى عام 2008 وتمتد لأكثر من 17 عامًا، مؤكدًا أن العمل يسلّط الضوء على شخصيات مهمشة وقضايا مسكوت عنها في الحياة الفلسطينية اليومية.

وأضاف بكري، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن مشاركته في المهرجان تمثل فرصة مهمة لإيصال الفيلم إلى جمهور القاهرة، موجّهًا الشكر لإدارة المهرجان على دعمه، موضحا أن تجربته الفنية تشكلت تدريجيًا عبر محاولات متعددة في السينما، سواء كممثل في أفلام مثل Let It Be Morning أو كمخرج وثائقي، رغم أنه يؤكد أن التمثيل جاء إليه «بالصدفة» وأنه يعتبر نفسه صانع أفلام في المقام الأول.

وعن القضايا التي يختار تناولها، قال بكري إنه ينحاز دائمًا إلى القصص التي لا تجد من يرويها، مضيفًا: «شخصية حسين كانت مثالًا واضحًا لشخص يستحق أن تُحكى قصته، ولو لم أفعل ذلك، ربما لم يفعل أحد»، موضحا أن الحفاظ على التوازن بين الصدق الفني والتعبير غير المفرط كان جزءًا أساسيًا من عملية صناعة الفيلم، معتبرًا أن التعاطف مع الشخصية ومع أطراف أخرى قد تبدو «خصمًا» داخل الحكاية، هو ما يسمح للجمهور بفهم التجربة الإنسانية بعمق.

وفي ما يتعلق بالأسلوب الوثائقي، أشار بكري إلى أن التحدي الأكبر كان المزج بين الواقعية والسخرية المرّة في تصوير واقع المساعدات الدولية في منطقة مثل جنين، مضيفًا أن العزلة الجغرافية والسياسية للمدينة فرضت تحديات إنتاجية كبيرة، كاشفا أنه بدأ العمل على الفيلم بهدف توثيق مشروع ترميم وتشغيل سينما قديمة في جنين، ولم يكن يعرف بعد ماهية الفيلم الذي سيخرج به، قبل أن يلتقي بالشخصية الرئيسية حسين، الذي اصطحبه إلى غرفة العرض وشغّل آلة البث للمرة الأولى منذ سنوات، في لحظة شكلت نقطة تحوّل في مسار الفيلم.

أليكس بكري مهرجان القاهرة السينمائي الحياة الفلسطينية

