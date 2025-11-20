الشاعر جمال بخيت: اللغة والشعر وسيلة لإثراء الفكر والوجود الإنساني

قال الشاعر جمال بخيت إن الشاعر يمثل مستوى مميزاً من مستويات الوجود الإنساني، مشيراً إلى أن هذا المستوى هو الذي ساهم في تطوير كل موجزات الحضارة الإنسانية.

وأوضح في صباح الخير يا مصر أن الحياة لا يمكن أن تتسق بشكل كامل بدون وجود هذا المستوى الشعري، حيث يلعب دوراً أساسياً في إثراء الفكر والتعبير الإنساني.

وأكد الشاعر أن الشاعر هو من يمنح اللغة عمقها وقدرتها على التعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة متميزة، مما يجعل من الشعر فناً فريداً بين أشكال الكتابة المختلفة.

وأضاف أن الكتابة الأدبية، في جوهرها، تصل إلى ذروتها في الشعر، لأنه يعكس التجربة الإنسانية بأبعادها المختلفة ويجعل من اللغة أداة حية للتواصل والتأمل والتعبير عن الوجود الإنساني.

وأشار بخيت إلى إن فهم الشعر ودوره في الحياة لا يقتصر على جماليات اللغة فقط، بل يمتد ليشمل تأثيره في الثقافة والمجتمع، منوهاً إلى أن الشاعر يحمل مسؤولية كبيرة في نقل القيم الإنسانية والمعاني العميقة من جيل إلى جيل.