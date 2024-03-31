بإطلالة صيفية.. مروان محسن يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شارك نجم مودرن فيوتشر مروان محسن صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر مروان محسن في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وتفاعلوا معه بوضع القلوب الحمراء.

وقد شارك مروان محسن، لاعب الأهلي السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي على تطبيق “X”.

مروان محسن يتمني الشفاء لمروان محسن

وتمنى مروان محسن، الشفاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت، وكتب: “ربنا يقومك بالسلامة يا رفعت وترجع لبيتك وأهلك سليم معافى يا رب إن شاء الله”.