مروان محسن يوجه رسالة للاعب فيوتشر بعد وعكته الصحية

شارك مروان محسن، لاعب الأهلي السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي على تطبيق “X”.

وتمنى مروان محسن، الشفاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت، وكتب: “ربنا يقومك بالسلامة يا رفعت وترجع لبيتك وأهلك سليم معافى يا رب إن شاء الله”.

وكشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، الذي نُقل إليه أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، مغشيا عليه، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، تفاصيل حالة اللاعب.

وقال الدكتور رامي، في تصريحات خاصة عبر برنامج جمهور التالتة، على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد رفعت وصل للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب".

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة".