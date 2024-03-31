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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قداس عيد الفصح.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال ترؤسه قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس.

وحسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، ألقى فرنسيس الثاني، رسالة ومباركة عيد الفصح والتي تضمنت أيضًا دعوة لعودة الرهائن في غزة.

وقال باللغة الإيطالية: "يسوع وحده يفتح أمامنا أبواب الحياة، تلك الأبواب التي نغلقها باستمرار مع انتشار الحروب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأدعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

كما حث فرنسيس على تبادل الأسرى في الحرب الروسية الأوكرانية، داعيًا إلى إنهاء القتال في الصراعات الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في هايتي وسوريا وأماكن أخرى.

وقال: "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالحياة المعطاة لنا، لنتذكر محبة الله اللامتناهية لكل واحد منا: محبة تتغلب على كل حدود وكل ضعف"، معربًا عن أمله في تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين أرمينيا وأذربيجان. 

ولفت بابا الفاتيكان إلى أن الزعماء في غرب البلقان يجب أن يسعوا إلى "الإثراء" من خلافاتهم مع اقتراب البعض في المنطقة "نحو التكامل في المشروع الأوروبي".

بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني غزة وقف إطلاق النار ساحة القديس بطرس

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