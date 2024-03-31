الري تكشف تفاصيل واقعة قطع جسر على ترعة السويس

وقع صباح اليوم قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

وعلى الفور تم التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل ومحافظة الإسماعيلية ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى ، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد ، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة ، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة ، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع ، وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى توجه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ، ومسئولي الري بالاسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب وإتخاذ كافة التدابير اللازمة .