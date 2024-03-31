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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا .. فرقة رضا تختتم برنامج «هل هلالك 8» بمركز الهناجر

صدى البلد

تختتم فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد، الاثنين 22 رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويحيي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الليلة الختامية، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، والتي تعد من روائع رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا، على أنغام الموسيقار علي إسماعيل.


كما يشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام في برنامج “هل هلالك”، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذي عرض لمدة 15 ليلة هي فترة إقامة برنامج "هل هلالك".

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورشا للرسم والأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، والذي أقيم أيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

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