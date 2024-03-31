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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مطرف المطرف يحيي ثاني حفلات ليالي العيد في الكويت.. 19 أبريل

مطرف المطرف
مطرف المطرف

يلتقي الجمهور الكويتي خلال حفل غنائي ضمن سلسلة حفلات "ليالي العيد " بحديقة الشهيد مع المطرب مطرف المطرف، وذلك يوم 19 أبريل المقبل بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر المبارك. 

ومن المقرر أن يطل مطرف المطرف، على جمهور المسرح المكشوف ليقدم مجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرف بها على أنغام العود. 

وفي هذا الصدد، قال منظم الحفل أحمد الخالدي، ان الحفل المرتقب يأتي ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا  ولكن تأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد"، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان مطرف المطرف، قائلا : "المطرف مستقبل الأغنية الكويتية واتشرف بالتعاون معه، فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير ".

وتابع، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

كان الخالدي، قد أعلن قبل أيام عن أولى الحفلات التي تجمع بين المطرب رامي صبري والمطرب أحمد بتشان يوم 18 أبريل المقبل.

أغاني مطرف المطرف

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان مطرف المطرف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم على حطت يدك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية على حطت يدك لـ مطرف المطرف، من كلمات خالد العامري، ألحان فهد الناصر، توزيع موسيقي المايسترو وليد الفايد. 

في شهر مايو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يا مرتاحين لـ مطرف المطرف، باللهجة المصرية، من كلمات نادر عبدالله، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

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