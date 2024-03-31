من وصلات المياه إلى حوار مع الظلام.. محطات في حياة اتصالات مصر

تعد اتصالات مصر واحدة من أبرز شركات الاتصالات في مصر، وقد لعبت دوراً هاماً في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، إلا أن دور الشركات في التنمية أصبح أمراً حيوياً في الأعمال التجارية اليوم.

واشتهرت الشركة فى بداية عملها بتقديم وصلات المياه لآلاف البيوت فى المحافظات المختلفة، وبدأت تسير بخطى ثابتة فى دعم الصحة والبيئة مرورا بدعم مشروعات الحفاظ على البيئة إلى وضع ملف الأطفال تحت أعين الشركة وصولا إلى أحدث تجاربها وهو ما يسمى بصيرة بالتعاون مع جمعية النور والأمل لدعم مشروع حوار فى الظلام.

توعية المجتمع:

ولقد أدركت الشركة أهمية توعية المجتمع بقضايا التكنولوجيا والاتصالات.

وقامت الشركة بتنظيم حملات توعوية وأنشطة تثقيفية للمجتمع، مثل ورش العمل والندوات والمحاضرات التي تستهدف الشباب والطلاب والمجتمع المحلي بشكل عام.

كما قدمت برامج تدريبية مجانية للشباب لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية والاتصالية.

الاستدامة البيئية:

وتلتزم الشركة بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة في أعمالها.

وتوفر الشركة حلولاً تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة.

علاوة على ذلك، تسعى الشركة لتشجيع الموظفين والعملاء على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال حملات التوعية وتوفير الخدمات البيئية.

التمكين الاجتماعي:

وتعتبر اتصالات مصر أيضاً رائدة في تمكين المجتمع المحلي.

ونظمت الشركة العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب والنساء والمجتمعات الأقل حظاً.

كما قدمت فرص عمل للشباب المحلي ودعمت ريادة الأعمال من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي.

كما ساهمت الشركة في تحسين البنية التحتية للاتصالات في المناطق الريفية والمحرومة.

الابتكار والتقنية:

وتسعى اتصالات مصر لتعزيز التقدم التكنولوجي والابتكار في البلاد.

و قدمت الشركة خدمات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة.

كما دعمت الابتكار من خلال إنشاء مراكز البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التكنولوجية الأخرى.

المساهمة في المجتمع:

قامت الشركة بالعديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، حيث تبرعت بالموارد المالية والتقنية لدعم المجتمعات المحلية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحوكمة.

و أقامت الشركة شراكات مع المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على المجتمع.