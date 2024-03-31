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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس أكاديمية الأزهر العالمية: «حكماء المسلمين» قدم خدمات ومبادرات جليلة للإنسانية

حسن الصغير
حسن الصغير

هنأ  الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، مجلس حكماء المسلمين؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه.

 

وأكد الدكتور الصغير أن عشرة أعوام مرت على تأسيس مجلس حكماء المسلمين وما زال العطاء يفيض ويقدم الخير، حيث لم يترك مجالا ولا قضية إلا كان مهموما بها ليؤكد أن هذا الكيان رمز للمحبة ولنشر السلام، يتألم لما يتألم به المجتمعات ويقدم الحلول الناجعة للمشكلات، كما أنه قدم خدمات جليلة للإنسانية، حيث رسخ لقيم الحوار والمواطنة وقبول الآخر من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية، ومبادراته خدمت الآلاف، وأسهمت في نشر الوعي المجتمعي.

 

وأشاد رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بجهود المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ودوره المحوري في تعزيز حوار الأديان والثقافات، والمساهمة في إيجاد حلول فاعلة لما تواجهه الإنسانية من تحديات تؤرق العالم، انطلاقا من هذا الكيان العالمي الذي ولد كبيرا وأصبح له ثقل بين المؤسسات التي تقدم خدمات جليلة للعالم.

الأزهر

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