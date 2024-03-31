مصر تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين 2026

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنسيقًا مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال؛ عن موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال برئاسة محمد جلود، على منح مصر حق تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 20 سنة 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، اليوم، في أثناء إقامة بطولة العالم للكبار التي تستضيفها تايلاند حاليًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، تأتي بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليا، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

من جهته، كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تقدم مصر بطلب تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها 2026.

وأشار إلى أن الاتحاد رفع الأثقال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف تصبحي أعدا ملفا استثنائيا وقويا يعكس قيمة مصر والبنية التحتية المتطورة التي أصبحت تجذب البطولات العالمية بعد التطور الكبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد المقصود أن الملف المصري نال إشادة رئيس الإتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أكدوا علي عشقهم لمصر ووافقوا رغم وجود منافسة شرسة من دول طلبت استضافة بطولة العالم مثل النرويج والأرجنتين وبيرو وفنزويلا.

يذكر أن مصر استضافت مؤخرًا نسخة استثنائية من بطولات افريقيا للكبار بالإسماعيلية أبهرت المتابعين ونالت إشادة رئيس الاتحاد الافريقي خالد مهلهل وباقي الدولي وهو ما منحنا الثقة لاستضافة بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة 2026.