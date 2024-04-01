محمد محمود يكشف لـ صدى البلد عن مشاركته في دراما رمضان 2024

عبر الفنان محمد محمود عن سعادته بنجاح مسلسل اعلي نسبة مشاهدة و أكد أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل.

وكشف الفنان محمد محمود في "تصريحات خاصة لصدي البلد " مع المذيعة أوركيد سامي

أن الذي حمسة في المشاركة أن الموضوع مهم جدا موضوع الساعة السوشيال ميديا و استخدمتها بشكل سلبي لتحقيق شهرة أو مكسب سريع و استطرد أن دي حاجه مضرة في المجتمع كان لازم مناقشة الموضوع و كما أن الشخصية التي أسندت له شعر أنها شخصية مهمة جداً و دور مختلف عن ما قدمه من قبل و تحمس جدا للعمل

و تابع الفنان محمد محمود أن الشخصية اب حقيقي و موظف من طبقة شعبية و الشخصية أثرت في كل أب.



و استطرد أن الشخصية تعطي جرس إنذار لكل عائلة و أكد انه كان متوقع النجاح و التريند و أن المسلسل الحصان الأسود في السباق الرمضاني و لكن مكنش يتوقع أن ردود الفعل سوق تكون من أول يوم عرض و الحمد لله .



وأكد أن كل عناصر العمل ممتازة و كان هناك مصداقية و وواقعية و الناس حسيت بالمعاناة و البكاء و القلق كانه في الحقيقة.



وأضاف لازم الأهالي تأخذ الحرص و الحذر علي أفعال أولادهم أما عن أصعب مشهد فكان مشهد الحلقة الأخيرة " المحكمة" ..



" يارتني سمعتها ، يارتني اخذتها في حضني" يجب أن الأهالي أن لا يتعاملون بعنف مع أولادهم و يكنوا قرييبين لهم و اصدقاء و يقدموا لهم الوعي ، و أن مشهد المحكمة وصل هدف المسلسل

و اختتم أنه شارك أيضاً في رمضان في مسلسل أشغال شقة بدور كوميدي و أنه سعيد بردود الفعل الجميلة مؤكدا أن الشخصيات عكس بعض و مختلفتين تماماً

تدور أحداث مسلسل أعلي نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبوضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.



مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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