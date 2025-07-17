عائلات المحتجزين تغلق شارع أيالون في تل أبيب.. مطالبات بإبرام صفقة تبادل فورية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وعددًا من النشطاء أقدموا على إغلاق شارع "أيالون" الحيوي وسط تل أبيب، في تصعيد واضح للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى.

وجاءت هذه التحركات وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دعم شعبي واسع للصفقة وإنهاء الحرب

وفي وقت سابق، كشفت عائلات المحتجزين عن وجود استياء شعبي عارم من أداء الحكومة الإسرائيلية في إدارة ملف المحتجزين، مؤكدة أن أكثر من 80% من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تأخير.

انتقادات لنتنياهو: "صورة زائفة ومصالح ضيقة"

واتهمت العائلات الحكومة، وتحديدًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفشل المتكرر" في التوصل إلى صفقات تبادل بسبب "حسابات سياسية ضيقة". كما وصفت محاولاته لإظهار تقدم في المفاوضات بأنها "محاولة لتضليل الرأي العام وخلق صورة زائفة تتناقض مع إرادة الشعب".