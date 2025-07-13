أخبار العالم | كوريا الشمالية تؤكد دعمها المُطلق لروسيا في حرب أوكرانيا.. ومظاهرات إسرائيلية تحاصر مقر غرفة عمليات الحكومة في تل أبيب لوقف إطلاق النار بغزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستقدم رسميًا مقترحها الخاص لحل النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية مع حركة "حماس"، وذلك بعد أن رفضت الحركة عرضًا أمريكيًا وُصف بأنه "نهائي" كان قد قُدّم لها يوم الجمعة الماضي.

تجمهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت بالقرب من مقر غرفة عمليات الحكومة في تل أبيب، في تظاهرة وُصفت بأنها الأضخم منذ أسابيع، دعمًا لإتمام صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس"، والتي تواجه تعثرًا واضحًا في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين، ووسط اتهامات شعبية مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل الصفقة لأهداف سياسية.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، فجر الأحد، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من وقف امتداد النيران على جميع محاور الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي، وهو ما وصفه بأنه "الخطوة الأهم باتجاه السيطرة الكاملة على الكارثة".

أعلنت كوريا الشمالية، رسميًا، دعمها الكامل وغير المشروط لروسيا في حربها الجارية ضد أوكرانيا، وذلك خلال لقاء جمع زعيمها كيم جونج أون بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيونج يانج، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وكالة أنباء كوريا الشمالية.

شهد ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، فجر الأحد، توغلًا عسكريًا إسرائيليًا محدودًا في قريتي عين زيوان وسويسة، وفق ما نقله تلفزيون سوريا عن مصادر محلية، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية اقتربت من قرية عين زيوان، وتبع ذلك إطلاق نار من موقع التل الأحمر الغربي باتجاه القرية، دون وضوح الأسباب أو الأهداف من العملية.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بعد يوم دامٍ أسفر عن استشهاد 145 فلسطينيًا، وسط استمرار تعثر مفاوضات التهدئة مع حركة "حماس".

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بهجوم إسرائيلي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومن بينه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نُفّذ صباح يوم الإثنين الموافق 13 يونيو الماضي، في مبنى حكومي يقع غرب العاصمة طهران، وبأسلوب نوعي يشير إلى اختراق أمني رفيع المستوى.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الردع الاستباقي ضد إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق أن اغتالت علماء نوويين إيرانيين، لكن "ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة"، حسب تعبيره.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في خطوة مثّلت تصعيدًا مفاجئًا على جبهة التبادل التجاري بين ضفتي الأطلسي، وأثارت ردود فعل غاضبة من عدة عواصم أوروبية.