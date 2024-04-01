عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقوس نوبية متوارثة.. إفطار جماعى أسبوعى لأهالى قرى كركر بأسوان

افطار جماعى بكركر
افطار جماعى بكركر

طقوس نوبية رمضانية خاصة ومتوراثة يحرص عليها أبناء النوبة بمحافظة أسوان فى شهر رمضان المعظم ، وهى التى تتجسد فى " الإفطار الجماعى " باعتبار ذلك عادة سنوية يتم تنفيذها للم الشمل فى هذا الشهر الفضيل ترسيخاً لمبادئ الألفة والمحبة وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى تعم أهالى القرى المختلفة، وتعبر عن بشاشة وسرور  الوجوه السمراء الجميلة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " أجواء الإفطار الجماعى الأسبوعى داخل قرى وادى كركر جنوب أسوان حيث يقوم الأهالى بتجهيز وإعداد المأكولات لتناولها سوياً برفقة الشباب والأطفال ، والكبار بهذه القرى . 

وأشار العديد من أهالى قرية رقم 2 بكركر أثناء تنظيمهم لحفل الإفطار الجماعى بأن هذا الإفطار هو نموذج يحتذى به فى لم الشمل ، ولهذا نحرص على تنظيمه ، ليكون سنة خالدة ، لأننا توارثنا عن أبائنا وأجدادنا ، ونحرص على توريثها لأبنائنا بإعتباره عادات وتقاليد وطقوس طيبة تؤكد على روح الترابط والأخوة والمحبة بين أبناء النوبة .

عطية يشارك العاملين والمواطنين بمدينة أسوان الجديدة إفطار شهر رمضان المعظم

محافظ أسوان يتفقد الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى

افطار جماعى

وتضمن الأفطار الجماعى أصناف وأنواع عديدة ومتنوعة من المأكولات والمشروبات النوبية الأصيلة والجميلة ومنها الخمريت والملوخية، والفتة، والمحاشي، والحمام المحشي، والدجاج المحشي، والجلاش باللحم، وطواجن اللحم بالصلصة، وغيرها من أصناف المأكولات والتى تواجدت علي المائدة الرمضانية، ووسط أجواء مليئة بالود والآلفة تجمع أهالي قرية 2 ضمن قري وادي كركر، والقرى المجاورة لتناول المأكولات المتنوعة على مائدة الأفطار التي تم تجهيزها بواسطة سيدات القرية.

وهذه المأكولات التى تم إعدادها وتجهيزها يغلب عليها الطابع النوبى الكابد الجاكوت الخمريت، البامية، والفتة وغيرها من المأكولات، حيث أكل النوبة معروف ومميز .

وأوضحوا بأن هناك ألفة وود بين أهالى النوبة بقرى وادى كركر حيث يساهم الأفطار الجماعى وتجمع الشباب والرجال وكبار القرية في تقوية صلات الترابط والألفة بينهم وحل جميع الخلافات السابقة ان وجدت، نظراً لتواجدهم جميعا في جو أسري وتجمع رائع. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الإفطار الجماعى اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

عطية يشارك العاملين والمواطنين بمدينة أسوان الجديدة إفطار شهر رمضان المعظم

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يؤكد انتهاء العملية في مستشفى الشفاء ومغادرة القوات

اليوم.. النطق بالحكم علي المتهمين بقتل القائد اليمني

إعلام إسرائيلي: إصابة 6800 جندي بينهم 4716 من قوات الاحتياط منذ 7أكتوبر

في قضية تهريب أدوية سرطان من فرنسا.. 49 متهما يواجهون هذه العقوبة بالقانون

متى تكون ليلة القدر.. وما علاماتها؟

قطارات عيد الفطر الإضافية تحل أزمة السفر على خط القاهرة/أسوان.. اعرف المواعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ