طقوس نوبية متوارثة.. إفطار جماعى أسبوعى لأهالى قرى كركر بأسوان

طقوس نوبية رمضانية خاصة ومتوراثة يحرص عليها أبناء النوبة بمحافظة أسوان فى شهر رمضان المعظم ، وهى التى تتجسد فى " الإفطار الجماعى " باعتبار ذلك عادة سنوية يتم تنفيذها للم الشمل فى هذا الشهر الفضيل ترسيخاً لمبادئ الألفة والمحبة وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى تعم أهالى القرى المختلفة، وتعبر عن بشاشة وسرور الوجوه السمراء الجميلة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " أجواء الإفطار الجماعى الأسبوعى داخل قرى وادى كركر جنوب أسوان حيث يقوم الأهالى بتجهيز وإعداد المأكولات لتناولها سوياً برفقة الشباب والأطفال ، والكبار بهذه القرى .

وأشار العديد من أهالى قرية رقم 2 بكركر أثناء تنظيمهم لحفل الإفطار الجماعى بأن هذا الإفطار هو نموذج يحتذى به فى لم الشمل ، ولهذا نحرص على تنظيمه ، ليكون سنة خالدة ، لأننا توارثنا عن أبائنا وأجدادنا ، ونحرص على توريثها لأبنائنا بإعتباره عادات وتقاليد وطقوس طيبة تؤكد على روح الترابط والأخوة والمحبة بين أبناء النوبة .

افطار جماعى

وتضمن الأفطار الجماعى أصناف وأنواع عديدة ومتنوعة من المأكولات والمشروبات النوبية الأصيلة والجميلة ومنها الخمريت والملوخية، والفتة، والمحاشي، والحمام المحشي، والدجاج المحشي، والجلاش باللحم، وطواجن اللحم بالصلصة، وغيرها من أصناف المأكولات والتى تواجدت علي المائدة الرمضانية، ووسط أجواء مليئة بالود والآلفة تجمع أهالي قرية 2 ضمن قري وادي كركر، والقرى المجاورة لتناول المأكولات المتنوعة على مائدة الأفطار التي تم تجهيزها بواسطة سيدات القرية.

وهذه المأكولات التى تم إعدادها وتجهيزها يغلب عليها الطابع النوبى الكابد الجاكوت الخمريت، البامية، والفتة وغيرها من المأكولات، حيث أكل النوبة معروف ومميز .

وأوضحوا بأن هناك ألفة وود بين أهالى النوبة بقرى وادى كركر حيث يساهم الأفطار الجماعى وتجمع الشباب والرجال وكبار القرية في تقوية صلات الترابط والألفة بينهم وحل جميع الخلافات السابقة ان وجدت، نظراً لتواجدهم جميعا في جو أسري وتجمع رائع.