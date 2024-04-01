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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.. صور

منظومة التأمين الصحى
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

تواصل محافظة أسوان تنفيذ ملحمة من الإنجازات على أرضها، والتى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز هذه الإنجازات، والتى تتجسد فى مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل ،وهى تعد من المشروعات الحيوية والهامة التى أثمرت عن نجاح ثورة 30 يونيو حيث يجرى الاستعداد للبدء فى التطبيق الفعلى للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان ، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتصديق على نقل تبعية 76 مركز طبى ووحدة صحية و4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

وتسابق الأجهزة المعنية الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد باقى الـ 11 مستشفى والـ 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية ، وهو الذى يتوازى مع تسجيل مواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
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