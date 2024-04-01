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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا فؤاد: أحداث العمل في حق عرب كانت صعبة وتتطلب جهدا كبيرا

أحمد العوضي و دينا
أحمد العوضي و دينا فؤاد

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها لم تتوقع الردود التي صدرت من الجمهور في دورها مسلسل حق عرب وأكدت على حرصها واجتهادها للدور برغم من صعوبات العمل التي واجهتها وأن أحداث العمل كانت صعبة وتتطلب شغل كبير واتقان عالي.


وأوضحت دينا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن العمل صعب، قائلة: "قلت شخصية حنان يا هيتعمل حلو قوي هايل يا هتعرض للانتقاد والأداء الوحش والمشاهد لو متعملش بشكل حلو قوي هتبقى شكلها وحش".

واستكملت: "عملت كل اللي اقدر عليه وكان عندي إصرار غير طبيعي انجح ومكنتش متوقعة وده نجاح مختلف وبتوصل لي مقارنات مع دوري في مسلسل جمال الحريم وهو أيضا كان دور صعب ولكن نظرا لدراما رمضان كان دور حنان مسلط عليه الأضواء اكثر".

دينا فؤاد حق عرب يوسف الحسيني توك شو رمضان

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