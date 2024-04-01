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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم 
المقادير:
– صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح رفيعة)
– لبن زبادي : نصف كوب
– عصير الليمون : ملعقة كبيرة
– بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة
– الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)
– الكاتشاب : ملعقة كبيرة
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
– ملح : ملعقة صغيرة
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
طريقة التحضير:
اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون والزيت في وعاء.
أضيفي الكاتشب وبهارات الشاروما والفلفل الأسود والملح والهيل المطحون والثوم واخلطي.
أضيفي الدجاج وحركي حتى يتغطى بالتتبيلة.
غلفي الوعاء بورق البلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وضعي الدجاج المتبل وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج الشاورما.
قدميها إلى جانب صلصة الثوم والمخلل والخبز العربي حسب الرغبة

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