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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في واتساب هتسهل عليك كل حاجة

ميزة جديدة في واتساب
ميزة جديدة في واتساب هتسهل عليك كل حاجة

أطلق تطبيق واتساب الشهير للمراسلة تحديثًا جديدًا لمستخدمي أندرويد. يقدم التحديث شريط تنقل معاد تصميمه في أسفل الشاشة، ليحل محل الموقع السابق أعلى الشاشة.

أعلنت الشركة عن التحديث الأحدث من خلال منشور على Twitter. 

تقول الشركة أنهم قاموا "بتحريك بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجه وقتما تحتاجه".

مع التصميم الجديد، سيظل المستخدمون يرون علامات تبويب للمجتمعات والمحادثات والحالات والمكالمات، ولكن تمت إعادة ترتيب الترتيب الآن. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية علامة تبويب "الحالة" إلى "التحديثات".

ميزة جديدة في واتساب هتسهل عليك كل حاجة

الآن ، تحتوي علامات التبويب الأربعة جميعها على أيقونات مخصصة لتسهيل التعرف عليها، بينما لم يكن يعرض سوى علامة تبويب المجتمعات أيقونة في السابق. كما تغير نظام الألوان من شريط تنقل أخضر إلى شريط أبيض.

يضع الموقع السفلي شريط التنقل بالقرب من إبهام المستخدم، مما يقلل من الحاجة إلى التمدد عبر شاشات الهاتف الأكبر. يمكن للمستخدمين الآن النقر بسرعة على الرموز للتنقل بين الأقسام، بالإضافة إلى التمرير بينها.

ظهر التحديث الجديد في البداية في الهند، لكن واتساب وسع نطاق طرحه عالميًا الآن. يجب على مستخدمي أندرويد تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم من متجر Google Play Store للوصول إلى التصميم الجديد.

في أخبار ذات صلة، يختبر واتساب ميزة إدارة الدردشة لطرف ثالث داخل التطبيق. تم طرح الميزة في تحديث تجريبي لنظام أندرويد في بداية شهر مارس.

بشكل أساسي، سيسمح هذا لمستخدمي واتساب بإرسال رسائل إلى مستخدمين من منصات أخرى مثل تيليجرام أو سيجنال. ستكون هذه ميزة ثورية للمستخدمين حيث لن يحتاجون إلى إنشاء حسابات منفصلة أو القيام بتسجيل دخول متعدد للدردشة مع مستخدمي منصات أخرى.

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